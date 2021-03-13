«السني» يبحث مع منسق البعثة الأممية أهم تحديات إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، مع منسق البعثة الأممية لدى ليبيا، رايزيدون زينينجا، أهم تحديات إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المقرر.

وقال السني – وفقا لما لبيان له، اليوم السبت – إنه بحث (عن بُعد) مع زينينجا الوضع الراهن، وسبل دعم الحكومة وإنجاز خارطة الطريق.

وأضاف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي واللجنة الدستورية.

وناقش الاجتماع أيضا أهم التحديات لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر.