سعيد: الفساد ظاهرة خبيثة استشرت في أغلب مؤسسات الدولة

أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد “طرابلس” أن إحالة تقارير ديوان المحاسبة للنائب العام والسلطة القضائية مطلب الجميع لتحقيق العدالة، فالفساد ظاهرة خبيثة استشرت في أغلب مؤسسات الدولة وما زاد ذلك هو الإفلات من العقاب.

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وإضاف سعيد في سلسلة تدوينات له بموقع “فيسبوك” أن “محاربة الفساد يجب أن تتم وبسرعة وبكافة الطرق وفي مقدمتها الإجراءات القانونية ورفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين، وإيقافهم عن العمل وعدم تكليفهم بأي مناصب قيادية لحين إثبات براءتهم”.

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وأردف سعيد “على ديوان المحاسبة أن لا يكتفي فقط بنشر تقريره عبر الإعلام، وعليه أن يتوجه مباشرة للقضاء الليبي ولا ينتظر أمراً من أحد” وتابع “إن تعذَّر تحقيق العدالة داخل ليبيا لأي سبباً كان، فلا مجال إلا التوجه لطلب المساعدة الدولية لملاحقة المتورطين، خاصة وأن هؤلاء الفاسدين لن يتركوا أموالهم في ليبيا، وسوف يقومون بتهريبها للخارج كما فعل من قبلهم”.

وختم سعيد بالقول “كل من ذُكر اسمه بتقرير ديوان المحاسبة أنصحه، بأن يتوجه للقضاء لإثبات براءته، فلن تَنفَع بضع كلمات على تويتر والفيس، ونقول لمن يحتمي بقبيلته وحاشيته للتهرّب من عدالة الأرض، عليك أن تبحث من اليوم عن من سوف يُدافع عنك يوم العدالة الإلهية، يَوْم لا يَنفَع فيه مال ولا بَنُون”.