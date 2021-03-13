النائب عبد المطلب ثابت يثني على دور الحكومة الليبية طيلة فترة عملها في مختلف مدن ومناطق البلاد

البيضاء 13 مارس 2021 (وال)-أثنى عضو مجلس النواب عبد المطلب ثابت اليوم السبت، على دور الحكومة الليبية برئاسة السيد عبد الله الثني طيلة فترة عملها في مختلف المدن والمناطق في البلاد.

وقال ثابت – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك -إن رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني؛ قدّم جهودًا كبيرة خلال فترة رئاسته للحكومة، من خلال التشديد على كل الوزارات في حكومته على إيصال كافة الخدمات للمواطنين الليبيين وسرعة معالجة المشاكل والعراقيل التي تُواجه سيّر عملها، وتأخر وصول الخدمات لبعض المدن والمناطق التابعة لها بسبب قلة الإمكانيات وشح الموارد لديها.

وأكد ثابت أن المشاريع التي أسهمت الحكومة في إنجازها بتوجيهات من السيد رئيس الحكومة عبد الله الثني، تُعتبر مهمة وحلت الكثير من المشاكل للمواطنين في مختلف القطاعات، مُعربًا في الوقت ذاته عن أمله بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية بعد نيها الثقة، بحل كافة المشاكل التي يُعاني منها المواطن وتقديم كافة الخدمات له في كل ركن من أركان هذا الوطن. (وال- البيضاء) ف م/ ر ت

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