الخطوط الإفريقية: تركيا تفرض هذا الإجراء على القادمين إليها

أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية أن السلطات التركية تشترط على المسافرين إليها تعبئة بيانات خاصة بالمسافر على موقع الانترنت قبل 72 ساعة من السفر مؤكدة أنه سيبدأ العمل بهذا الإجراء يوم 15 مارس الجاري.

وأكدت الخطوط الجوية الإفريقية أنه ابتداء من بعد غد الاثنين ستشترط السلطات التركية على كافة المسافرين إلى تركيا أن يقوموا بتعبئة بيانات خاصة بالمسافر على موقع الإنترنت https://register.health.gov.tr/ ، قبل 72 ساعة من السفر، ومن تم سيتحصل المسافر الذي قام بتعبئة البيانات على رمز ( HES ) سيحتفظ به في هاتفه أو يقوم بطباعته وذلك لاستخدامه عند الدخول إلى تركيا عبر مطاراتها أو منافذها، واستخدامه في الحياة اليومية أثناء تنقله، ويعتبر هذا الإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كوفيد 19 وإبطاء انتشاره ويوفر معلومات للمسافرين الذين تعرضوا للفيروس أو الذين كانوا على اتصال مع مرضى Covid-19 مع التأكيد على أن مسافري الترانزيت غير ملزمين بتعبئة النموذج مع ضرورة القيام بتحليل اختبار كورونا PCR ايضاً .