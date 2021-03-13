الدبيبه: صرفت مبالغ ضخمة ولم يصلنا لقاح كورونا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أنه جرى صرف مبالغ ضخمة لكن لقاح فيروس كورونا لم يصل.

وقال الدبيبه في كلمته خلال المؤتمر الوطني لجائحة كورونا جميعنا يشعُر بالاستياء جرّاء ما وصلت إليه الأوضاع، ويجب العمل فوراً للسيطرة على الوباء مضيفا للأسف لم يتم العمل بشكل مطلوب لمقاومة هذا الوباء، ويجب التفكير بشكل مختلف.

وأضاف الدبيبه أن هناك جهود كبيرة بُذلت ولكن النتائج لا تكاد تُذكر وتوجد مبالغ ضخمة صُرفت ولم يصلنا اللقاح.

وبين الدبيبه أن الحكومة بدأت عملها منذ يومين فقط، وأولويتنا توفير اللقاح وتوزيعه على المراكز المختصة ليصل إلى جميع المواطنين والمقيمين وسيتم توزيع اللقاح على الجميع دون استثناء لأن هذا أمر إنساني يجب أن نبدأ بروح جديدة وعلينا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية؛ لأن مكافحة الوباء مسؤولية الجميع.