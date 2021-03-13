مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الدبيبة ويدعو لانسحاب المرتزقة «دون مزيد من التأخير»

رحبت بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بصفتها رئيس مجلس الأمن، بتصويت مجلس النواب على الثقة للمصادقة على حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «المكلفة بقيادة البلاد للانتخابات»، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية الليبية.

وشدد رئيس مجلس الأمن، في بيان أمس، على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، «على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس نوفمبر 2020»، داعيا جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية إلى ضمان تسليم سلس لجميع الاختصاصات والواجبات إلى حكومة الوحدة الوطنية، كما رحب ببيان رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج بهذا الشأن.

ودعا مجلس الأمن حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، كما دعا مجلس الأمن الحكومة إلى تحسين الخدمات المقدمة للشعب الليبي، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وإعطاء الأولوية للتنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار المتخذ في 23 أكتوبر 2020.

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كما دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، وحث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «دون مزيد من التأخير»، مع امتثال جميع الدول الأعضاء لحظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المجلس أهمية وجود آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا، وذات مصداقية وفعالة تحت رعاية الأمم المتحدة، مرحبا بنشر فريق الأمم المتحدة المتقدم في ليبيا.

وتابع البيان أن مجلس الأمن يتطلع إلى تلقي مقترحات بشأن مهام ونطاق آلية مراقبة وقف إطلاق النار من الأمين العام، وفقا للجدول الزمني المحدد في رسالة رئيس مجلس الأمن S / 2021/110 المؤرخة 4 فبراير الماضي.

فيما أقر مجلس الأمن بالحاجة إلى «التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لليبيا ككل»، كما أقر «بالدور المهم للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة».

وفي النهاية جدد مجلس الأمن دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والمبعوث الخاص يان كوبيش ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريسيدون زينينغا، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

وأعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والتي «يقودها ويملكها الليبيون»، وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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