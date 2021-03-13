ليبيا تُشارك في المؤتمر الدولي المغاربي لمستجدات التنمية

شارك وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين، في أعمال المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة، والذي أقيمت فعالياته بالعاصمة التونسية.

وشدّد “الأمين”، في كلمة ألقاها في المؤتمر، على ضرورة التركيز على ما تمر به المنطقة المغاربية وحاجتها إلى تضافر الجهود الخاصة بالتدريب والتعليم وتطوير الأنظمة الرقمية، مؤكدًا على أهمية خلق برامج ومشروعات ريادية للشباب المغاربي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصولا للعام 2030، والقضاء على الفقر، وتحقيق العدالة، والحفاظ على البيئة.

وشارك في فعاليات المؤتمر، من جانب وزارة العمل، كلٌّ من وكيل وزارة العمل والتأهيل علي عكاشة، رئيس مجلس التخطيط الوطني الليبي، وكيل المجلس، والقائم بالأعمال الليبي بتونس، مندوب عن ديوان المحاسبة، وممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بليبيا، وعن الجانب التونسي؛ حضر عددٌ من أعضاء مجلس نوّاب الأمة, ووزير الشؤون الاجتماعية بتونس.

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