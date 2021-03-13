ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

13 March, 2021

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال اجتماع عقده الخميس مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الواحة للنفط نوري الصيد، بمقر المؤسسة بطرابلس على ضرورة التركيز على أعمال الصيانة الدورية للمرافق والمنشأت والحقول لضمان سير عمليات الإنتاج بالوجه المطلوب، واتباع معايير السلامة والصحة في كافة حقول الشركة

يذكر أن صنع الله قام منذ ايام بجولة لحقول الواحة لمتابعة اعادة تأهيلها وسير العمليات بها.