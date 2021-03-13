تمهيداً لإعادة تشغيله.. رحلة تجريبية من مطار الكفرة إلى بنينا خلال أيام

عقد مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية، بالمنطقة الشرقية، اجتماعا مع عميد بلدية الكفرة وعدد من أعضاء مجلس الحكماء بالمدينة، لبحث إمكانية إعادة استئناف الحركة الجوية بين مطاري الكفرة وبنينا.

واتفق المجتمعون على تسيير رحلة تجريبية بين مطاري الكفرة وبنينا خلال الأسبوع الحالي، وذلك بحسب المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة.

وحضر الاجتماع رئيس القسم التجاري والعمليات الأرضية المكلف، والذي توصل إلى اتفاق بأن تحمل الرحلة التجريبية على متنها لجنة مكلفة من الشركة للاطلاع على مدرج هبوط الطائرات بمطار الكفرة.

كما ستطلع اللجنة على مدى جاهزية مدرج هبوط الطائرات لاستقبال الرحلات بصورة مستمرة، تمهيدًا لإعادة تشغيل رحلات الوجهة بنينا – الكفرة – بنينا.