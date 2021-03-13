سعيد: إحالة تقارير ديوان المحاسبة للنائب العام والسلطة القضائية مطلب الجميع لتحقيق العدالة

ليبيا – أكد العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق أبو بكر سعيد على أن إحالة تقارير ديوان المحاسبة للنائب العام والسلطة القضائية مطلب الجميع لتحقيق العدالة، فالفساد ظاهرة خبيثة استشرت في اغلب مؤسسات الدولة وما زاد ذلك هو الإفلات من العقاب بحسب قوله.

سعيد قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن محاربة الفساد يجب أن تتم وبسرعة وبكافة الطرق وفي مقدمتها الاجراءات القانونية ورفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين، وإيقافهم عن العمل وعدم تكليفهم بأي مناصب قيادية لحين إثبات براءتهم.