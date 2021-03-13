عبد العزيز: يجب إطلاق حملة شعبية لمحاسبة الرئاسي وحكومته على فسادهم المخيف

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز على تقرير ديوان المحاسبة قائلاً:” لست مصدقًا له، وقد تحدثت كثيراً عن مبدأ المحاسبة وضرورة محاسبة كل من تولى المسؤولية بعد عام 2011 وأنا أول شخص أضع نفسي بين يدي الأجهزة الرقابية والمحاسبية والنائب العام“.

عبد العزيز أعرب خلال استضافته عبر برنامج” بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد عن تفاجئه من حجم الفساد الكبير الذي تم كشفه كالحديث عن اجمالي مكافآت عمل يوم السبت والذي يقدر بـ 2 مليون و470 ألف و537 دينار لستة أشخاص بحسب قوله.

وأضاف: “المرعب في الموضوع تذكرة نيويورك، موسكو، إسطنبول! لخط لوحده غريب، ثمنها 79 ألف دينار ليبي! اسطنبول بكين 45 ألف دينار! وهذه لا يوجد فيها درجة أولى والحد لهذه الرحلة ممكن 3 آلاف يورو! هل تقفز الأرقام بهذه الطريقة المرعبة؟ صرف معاملات مالية بنحو مليون و127 ألف لأفراد الحراسة! وتحميل البند على إعلان وعلاقات عامة! أتوجه الى عبد الحميد الدبيبة ومحمد المنفي بضرورة التحقيق بذلك واصدار أول قرار يتضمن لجنة تحقيق مستقلة ومحاسبة ومعاقبة هؤلاء السارقين واسترداد نقود الليبيين”.

وأكد على أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن أرقام مخيفة لا يمكن تصديقها وإن دلت فقد تدل على “المهزلة” التي تمر بها البلاد، مضيفاً” 9 مليون يورو من سفارة ألمانيا حدد الديوان أسمائهم وصفاتهم هل سمعتم ليبي يتكلم عنهم؟ مع العلم أنا أتردد كثيراً لألمانيا وأتحدى السفارة في المانيا أن تقول بأني دخلتها إلا مرة واحدة عندما دخلت وأسقطنا صورة القذافي وأعلنا تحرير السفارة”.

وتابع: “ملف القضية التي تتعلق بالاعتداء على صندوق السيادة الليبي هذه كارثة وصرف أمواله على أعضاء المجلس الرئاسي متمثلة بطائرات وفنادق، المتهمين لا زالوا في مناصبهم أولهم علي محمود رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها العام يصرف من أموال المحفظة على المجلس الرئاسي! علي محمود ألم يكون موجود أيام المؤتمر الوطني أم لا ؟ السراج لا يريد توقيفه لأنه يصرف عليه. علي محمود سأتابع ملفه ونفتح له نافذه كما فتحناها لوزارة الصحة لمتابعة ما يقوم به”.

كما حيّا ديوان المحاسبة على الجهود المبذولة من قبله لإصدار مثل هذه الوثيقة، معتبراً أن “الفساد سببه المليشيات لأنهم هم من يحموا السراج وحكومته وهذه حقيقة، نفقات ديوان وزارة الداخلية قفزت بزيادة 2.4 مليار مابين 2019/2016 صرفت على مجلس نواب طرابلس! وأفرطت بشراء السيارات وعقود بأكثر من 104 مليون دولار لشركتين بالتكليف المباشر ولا يوجد ما يفيد بتسلم السيارات، بالإضافة لمليون تسلمتها الوزارة من خارج الميزانية؟”.

وبيّن أن الفساد في وزارة الصحة يقدر بمئات الملايين لأن هناك عصابة تعمل وفق استراتيجية معينة لتحقيق مصالحها، مؤكداً على ضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة وإطلاق الحملة الشعبية لمحاسبة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، قائلاً: “تم إعطاء الثقة للحكومة الوطنية ورأينا العار من البرلمان وهذا خياركم أيها الشعب”.

وعلق على كلمة عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي:”هل منطق ما يقوله؟ هذه عقلية النجع لا يمكن أن يشارك في قيام دولة من يفكر بهذه العقلية. أنت نائب عن الليبيين والأمة لما تدخل في عقولهم! ما حدث آخر جلستين للبرلمان عار وفضيحة، أمام عبد الحميد الدبيبة أولويات ألا تعيد لهؤلاء الدواب أي شيء إلا الخيرين منهم. مهمة الحكومة الجديدة أولاً هي محاربة كورونا خاصة في ظل وجود مناطق منكوبة بالكامل، وهناك فرص كثيرة لاستجلاب ملايين اللقاحات وأرجوا أن تكون هذه من أولويات الحكومة ومعاقبة المجرمين ومطاردتهم”.

عبد العزيز أردف: “اليوم بنغازي هي من تعيش في رعب وليست طرابلس لأنها تحكمها مليشيات وهذا كلام أهل بنغازي من خلال الفيديوهات، هل يحق اليوم لعبد الحميد الدبيبة أو اللواء الجويلي أو محمد الحداد أن يقود جيش ليطهر بنغازي من المليشيات؟ هل أهلنا في المنطقة الشرقية سيرضون بهذا؟ بكل تأكيد لا، لماذا هجمتم علينا يوم 4 أبريل إذاً وانتهكتم أعراضنا ودمرتم بيوتنا وهجرتمونا؟ على اللواء محمد الحداد تجييش جيش لتطهير برقة من المليشيات وكذلك طرابلس وعلى أهل بنغازي الالتحام مع القوات الليبية التي ستأتي لتخلصهم من المليشيات، الآن يجب أن نفزع لأهالي بنغازي”.

واختتم حديثه زاعمًا :” هل مطلوب منا تجاوز هذا الحديث أم نجهز قوات؟ ونهد عليكم بحجة تطهير المنطقة الشرقية وبنغازي من المليشيات! هل يجوز هذا يا أهلنا في المنطقة الشرقية أما لا. وزير الداخلية ابراهيم بوشناف القاتل يقول بنغازي غير آمنة والحبري المحافظ الذي طبع العملة المزورة يستقيل ويقول إنه ليس بأمان في مكتبه”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية