ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 March, 2021

عقد صباح اليوم السبت ،بمقر الشركة العامة للكهرباء بطريق السواني ،اجتماع بحث وضع آلية لتحصيل ديون الشركة داخل المناطق بالإضافة إلى مكافحة التوصيلات الغير شرعية والتقليل من الفاقد التجاري .

و وترأس الاجتماع المهندس عبدالحكيم الفرجاني وبحضور المدير العام المساعد لشؤون العمليات ومدير عام خدمات المستهلكين وعدد من مدراء الإدارات ودوائر خدمات المستهلكين بالمناطق ( الشرقية والغربية والجنوبية ).

كما تابع الاجتماع سير العمل بهذه الإدارات والدوائر ووضع الخطط والبرامج التي تتعلق بتطوير خدمات المستهلكين والوقوف على حجم المشاكل والعراقيل التي تواجهها وايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.