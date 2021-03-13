«النعمي»: عملت مستشاراً لـ«الحاسي والغويل» ولم أتقاضى سوى السندوتشات

قال عبد الحميد النعمي، وزير الخارجية في ما تعرف بـ”حكومة الإنقاذ” إن تقرير ديوان المحاسبة يرصد مصاريف مستشار السراج التي بلغت 1.492.000 دينار ليبي في سنة 2019، وهذا يذكرني بأيام عملنا كمستشار سياسي مع الحاسي طوال مدة رئاسته ولم نتقاضى دينارا واحدا وبعدها مع الغويل وكذلك لم نتقاضى شيئا ما عدا السندوتشات التي كانوا يحضرونها في فترة الغذاء حيث كنا نعمل عادة من التاسعة صباحا حتى السادسة مساءا، وفق قوله.

أضاف “النعمي” على حسابه بـ”فيسبوك”: “أذكر مرة كلفني الحاسي بالسفر إلى فرنسا لمقابلة رئيس الوزراء الفرنسي كمبعوث شخصي، وكان مقررا استلام مبلغ 2400 دينار من الديوان والذهاب به الى سوق المشير وتحويله الى دولار بالسعر الموازي ورفضت طبعا استلام المبلغ” على حد قوله.