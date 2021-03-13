الدبيبه يوجه بإيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات العامة

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه بالإيقاف المؤقت لحركة حسابات جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها بالإضافة للشركات العامة ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية.

وقال الدبيبه في منشوره رقم 1 لسنة 2021 الموجه لرؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة إنه حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي أية شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية يطلب من جميع الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها بالإضافة إلى الشركات العامة إيقاف حركة حساباتهم مؤقتا إلى حين صدور ما يلغيه ويستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية.

وأضاف الدبيبه أنه بموجب صورة من هذا المنشور يتوجب على مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة الأخرى إيقاف أية معاملات مخالفة لأحكامه.