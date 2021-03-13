مفوضية اللاجئين: حرس السواحل الليبي أنقذ 3170 مهاجرا بينهم 557 طفلا وامرأة

أنقذ حرس السواحل الليبي 3170 مهاجرا ولاجئا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري وأعادهم إلى ليبيا، وذلك وفقا لما أفادت به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأوضحت المفوضية في تقرير لها أن إجمالي الأشخاص الذي تم إنزالهم في ليبيا يمثلون 2613 رجلا و264 امرأة و293 طفلا، وقالت إن أغلب الواصلين إلى الموانئ الليبية من مالي 22% والسودان 20% وغينيا 11%.

وأشارت المفوضية إلى أنها سلمت أحد المشاريع الذي أنجز في المركز الصحي أبو ذر الغفاري في أبوسليم الذي كان قد تضرر بشدة أثناء العدوان على طرابلس في 2019، مما سمح له باستئناف خدماته المتوقفة منذ أكثر من عام.