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الإعلان عن إعادة تشغيل الخط الدولي «تونس طرابلس»

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة الوطنية التونسية للنقل بين المدن إعادة تشغيل الخط الدولي تونس- طرابلس اعتبارا من 19 مارس الجاري.

وذكرت الشركة، في بيان لها اليوم السبت، أن إعادة تشغيل خط تونس – طرابلس جاء نتيجة استقرار الوضع الأمني والصحي في ليبيا.

وأوضحت الشركة أن عملية الحجز المسبق بدأت في محطة باب عليوة للنقل البري بتونس العاصمة.

ودعت الشركة الوطنية التونسية للنقل بين المدن المسافرين إلى ضرورة إجراء اختبار “بي سي آر” لا يتجاوز 72 ساعة في بداية الرحلة.

 واختتمت الشركة بيانها بالمطالبة بضرورة احترام الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

 

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تونس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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