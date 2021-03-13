حملة تطوعية لتنظيف شوارع منطقة محروقة في وادي الشاطئ والأماكن العامة فيها

نظم عدد من الشباب إلى جانب فرقة الكشاف والمرشدات بمنطقة محروقة في بلدية القرضة بوادي الشاطئ، حملة تطوعية لتنظيف المنطقة.
وستستمر الحملة التي جاءت تحت شعار “وتعاونوا”، حوالي 5 أيام، تهدف إلى تنظيف الشوارع والأماكن العامة من أجل تحسين منظر المدينة.
نظم عدد من الشباب إلى جانب فرقة الكشاف والمرشدات بمنطقة محروقة في بلدية القرضة بوادي الشاطئ، حملة تطوعية لتنظيف المنطقة.
وستستمر الحملة التي جاءت تحت شعار “وتعاونوا”، حوالي 5 أيام، تهدف إلى تنظيف الشوارع والأماكن العامة من أجل تحسين منظر المدينة.
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