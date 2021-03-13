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حملة تطوعية لتنظيف شوارع منطقة محروقة في وادي الشاطئ والأماكن العامة فيها

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم عدد من الشباب إلى جانب فرقة الكشاف والمرشدات بمنطقة محروقة في بلدية القرضة بوادي الشاطئ، حملة تطوعية لتنظيف المنطقة.

وستستمر الحملة التي جاءت تحت شعار “وتعاونوا”، حوالي 5 أيام، تهدف إلى تنظيف الشوارع والأماكن العامة من أجل تحسين منظر المدينة.

 

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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