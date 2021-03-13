«الدبيبة»: وقف حركة حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية تلافياً لأي شبهات فساد

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قراراً بوقف حركة حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها مستثنيا ما يتعلق بالباب الأول من الميزانية.

وقال في بيان، إن القرار يستهدف الحافظ على المال العام، وضمان حسن إدارته بكفاءة، ومن أجل تلافي أي شبهات فساد، والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق، مشيراً إلى أن وقف حسابات الشركات العامة والصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها إجراء مؤقت لحين صدور ما يلغيه.

ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كل من مصرف ليبيا المركزي والمصارف العاملة إيقاف أية معاملات مخالفة للقرار.