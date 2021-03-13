ليبيا الان

“السيسي” يؤكد “للمنفي” ضرورة دفع مسار التسوية السياسية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر  

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة البناء على خطوات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي  وبما يحد من التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مساء اليوم السبت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هنأه فيه على ثقة مجلس النواب الليبي بالحكومة الجديدة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية .

بالمقابل، أعرب المنفي عن تقديره لتهنئة الرئيس والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعباً.

المنفي أكد على حرص السلطة التنفيذية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اردوغان يغنى الآن ياسيسى أمرك ياسيدى ما اقدرشى اخالفك لانك تقدر تحط الحديد فى ايدى .. كما فى اغنية عبدالحريم حافظ !!
    فاردوغان كما قلت من قبل يعلم ان رقبته تحت اقدام السيسى لانه يملك اهم ورقة تنقذ اردوغان وهى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لان سقوط اردوغان يعنى دخوله السجن حيث تنتظره قضايا فساد وتزوير

    رد