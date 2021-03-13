“السيسي” يؤكد “للمنفي” ضرورة دفع مسار التسوية السياسية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة البناء على خطوات تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة وحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي وبما يحد من التدخلات الخارجية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مساء اليوم السبت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي هنأه فيه على ثقة مجلس النواب الليبي بالحكومة الجديدة، وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية .

بالمقابل، أعرب المنفي عن تقديره لتهنئة الرئيس والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعباً.

المنفي أكد على حرص السلطة التنفيذية الجديدة على مواصلة تعزيز علاقات الأخوة بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الشقيقين الخير والنماء والتقدم.