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الرعيض: نقل جلسة أداء اليمين من بنغازي إلى طبرق عرقلة لتوحيد مؤسسات الدولة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض إن نقل جلسة أداء اليمين لحكومة الوحدة الوطنية من بنغازي إلى طبرق مؤشر لمحاولة عرقلة توحيد مؤسسات الدولة خاصة بعد وجود سلطة موحدة جديدة، وفق قوله.

الرعيض وفي تصريح له الجمعة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – لفت إلى أن أغلب النواب كانوا يرغبون في الذهاب إلى مدينة بنغازي وفق ما أعلن عنه رئيس المجلس عقيلة صالح في سرت، من أجل كسر الحواجز وتقريب وجهات النظر، معربا عن استغرابه من نقل هذه الجلسة بشكل مفاجئ دون وجود أي مبررات، على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • حلف اليمين اجراء روتينى لا يعرقل عمل الحكومة التى يجب ان تنعقد فور ادداء اليمين فى مدينة طبرق والمرة القادمة فى صبراته وبعدها فى سبها ثم مصراته وبعدها بنغازى وغيرها لاثبات انها فى كل المدن وانتهى عهد الغرقة

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