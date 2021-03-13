الرعيض: نقل جلسة أداء اليمين من بنغازي إلى طبرق عرقلة لتوحيد مؤسسات الدولة

قال عضو مجلس النواب محمد الرعيض إن نقل جلسة أداء اليمين لحكومة الوحدة الوطنية من بنغازي إلى طبرق مؤشر لمحاولة عرقلة توحيد مؤسسات الدولة خاصة بعد وجود سلطة موحدة جديدة، وفق قوله.

الرعيض وفي تصريح له الجمعة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – لفت إلى أن أغلب النواب كانوا يرغبون في الذهاب إلى مدينة بنغازي وفق ما أعلن عنه رئيس المجلس عقيلة صالح في سرت، من أجل كسر الحواجز وتقريب وجهات النظر، معربا عن استغرابه من نقل هذه الجلسة بشكل مفاجئ دون وجود أي مبررات، على حد تعبيره.