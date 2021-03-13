رئيس حكومة الوحدة الوطنية يُصدر أولى القرارات بعد استلام السلطة

طرابلس 13 مارس 2021 (وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت، أولى قرارات الحكومة بإيقاف حركة حسابات جميع الصناديق الاستثماري والشركات التابع لها، والشركات العامة مؤقتًا إلى حين صدور ما يلغيه.

هذا وتضمن القرار رقم (1) لسنة 2021 م، الموجه إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، استثناء من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية، وذلك حرصًا من حكومة الوحدة الوطنية في الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن، ومن أجل تلافي أية شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية.

وطالب السيد رئيس الحكومة جميع الصناديق الاستثماري والشركات التابع لها، بالإضافة إلى الشركات العامة، الالتزام والتقييد خدمة للصالح العام، وبصورة من هذا المنشور على مصرف ليبيا المركزي، والمصارف العاملة الأخرى إيقاف أية معاملات مخالفة لأحكامه. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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