المشيشي يهنئ المنفي بمناسبة حصول حكومة الوحدة الوطنية على ثقة مجلس النواب

هنأ رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، على نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، تلقى المنفي اتصالًا هاتفيا من رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، قدم فيها الأخير التهنئة بمناسبة نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي.

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والخميس، أعرب المشيشي عن حرص حكومته على تطوير العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات، خلال تهنئته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة على نيله ثقة مجلس النواب.

وعبّر المشيشي عن أمله في أن «تمثل هذه الخطوة مرحلة مھمة على طریق الاستقرار السیاسي والاقتصادي لليبيا الذي تربطها بتونس أواصر الأخوة والعلاقات التاریخیة العریقة».

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