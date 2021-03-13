اللواء 444 قتال: إصابة 3 جنود خلال اقتحام مواقع للاتجار بالبشر والمهربين ببني وليد

أعلن اللواء 444 قتال بمنطقة طرابلس العسكرية، إصابة ثلاثة من جنوده، خلال اقتحام عدة مواقع للاتجار بالبشر والمهربين بمدينة بني وليد فجر اليوم.

وأوضح اللواء 444 قتا، في بيان له اليوم السبت، أن ذلك يأتي ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن داخل المدينة.

وتابع اللواء في بيان اليوم، أنه عناصره اقتحمت عدة مواقع للاتجار بالبشر والمهربين، فيما حدثت بعض الاشتباكات مع مهربين و«كانت الامور تحت السيطرة».

وأوضح أن 3 جنود من اللواء 444 تعرضوا لإصابات أحدهم خطيرة، فيما تعاملت القوات مع الرامين وأردت أحدهم قتيلا.

كما كشف عن ضبط 4 مسلحين لا يحملون الجنسية الليبية من ذوي البشرة السمراء، قاموا بالرماية على الجنود وصادرت أسلحتهم.