في أول تصريحات لها .. المنقوش: شبهات تزوير الشهادات لموظفي الخارجية “أمر مخجل ومؤسف”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش أنها تتابع باهتمام تصريحات رئيس مركز الضمان والجودة في الثاني والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 بخصوص شبهات تزوير بالشهادات لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي .

المنقوش قالت – في حسابها الرسمي على فيسبوك – شبهات تزوير الشهادات هو أمر مخجل ومؤسف حقًا .

وأوضحت أن أول خطوة بعد أداء اليمين القانوني ستكون هي التعاون مع مركز الضمان والجودة، وهيئة الرقابة الإدارية، للتفتيش والتدقيق ومراجعة كامل ملفات موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والملاك الوظيفي.

المنقوش تعهدت أنه من سيثبت تزويره للشهادات والمستندات الرسمية، سوف يحال إلى جهات الاختصاص وهي التي ستتخذ الإجراءات لمثل هذه الشبهات، لأن ما بني على باطل فهو باطل لا مكان بيننا للمزورين.

وتابعت أن من زور شهادة وضحك على نفسه وأرضاها بهذا التزوير والبهتان، يمكن أن يبيع وطنه بأبخس الأثمان، حسب قولها .

وأوضحت “أعلم أن مهمتي معقدة وصعبة جدًا وأننا لا نستطيع إكمال الطريق لوحدنا، ولكن عندما نكون يدًا واحدة سنتخطى جميع الصعاب التي تواجهنا، لنسير بدولتنا إلى بر الأمان .

يشار إلى أن المنقوش دخلت تاريخ ليبيا عندما حظيت بثقة مجلس النواب ضمن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كأول وزيرة للخارجية في بلادها والرابعة على المستوى العربي.