التسييري طبرق يشيد بدور رئيس الحكومة الليبية السيد عبد الله الثني

طبرق 13 مارس 2021 (وال)- أشاد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية وأعضاء المجلس وديوان البلدية ومكتب المشروعات، بدور السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، لمواقفه ومساندته للبلدية.

هذا وجاء ذلك في رسالة شكر جاء فيه:

“حيث أن الإحسان هو الإتقان في العمل، وبما أنه قد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من قبل مجلس النواب بتاريخ الأربعاء 2021/03/10، وتأسيسًا على تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية التي تقضي باستعداده التام لتسليم مهامه إليها، فإننا نثّمن عاليًا ما قام به السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله عبد الرحمن الثني وما قدمه من دعم لهذه البلدية، فقد كان رجلا صادقًا وأمينًا مخلصًا يحب عمله وسعى بكل ما عليه من مسؤوليات، تنأى عن حملها الجبال إلا أن يكون على قدرها فحملها وعمل بدون كلل أو ملل، فا تقن عمله ولم يتهاون قيد أنمله لتوفير القدر اللازم من الخدمات للمواطن، رُغم الظروف الصعبة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا” .

“فله منا كل الشكر والتقدير والامتنان على ما قدمه ونسأل الله تعالى أن يكون عمله خالصًا لوجهه الكريم، ونتمنى له دوام الصحة والعافية والراحة بعد سنوات من التعب والسهر والتشكيك والهجوم المستمر من الحاقدين والعاجزين، سنذكره بكل خير لأنه لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال”. (وال- طبرق) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال