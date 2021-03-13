جبريل أوحيدة: تأخر إعلان تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 يثير علامات استفهام

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن التأخير في نشر تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2019، يثير علامات استفهام كثيرة.

وأضاف أوحيدة في مداخلة هاتفية عبر فضائية “الغد”، أنه “يُفترض أن تكون هذه التقارير دورية وتحال مباشرة إلى النيابة وجهات الاختصاص سواء كانت مالية أو إدارية”.

وتابع: “للأسف تأخر هذا التقرير وربما جاء في وقت مثير للجدل، لكن في كل الأحوال الفساد لا تخفيه العين أبداً في ليبيا منذ زمن ومهما نتحدث عن الفساد لا يمكن تخيله، فالفساد مستشرٍ بشكل كبير جداً ونأمل أن يوضع له حد يوم ما وقناعتنا أن الجرائم لا تسقط بالتقادم”.

وكشف ديوان المحاسبة الخميس الماضي عن تقريره الرقابي العام 2019، والذي بين خلاله العديد من جرائم الفساد المتهمة في التورط بها حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي السابق.