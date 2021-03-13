إصابة جنود من اللواء “444” خلال اقتحام مواقع لمهربي البشر

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلن اللواء 444 قتال منطقة طرابلس العسكرية إصابة 3 من جنوده إصابة أحدهم خطيرة خلال عمليات اقتحام لعدة مواقع للاتجار بالبشر والمهربين في مدينة بني وليد فجر اليوم السبت .

اللواء الذى يقوده محمود حمزة القيادي السابق بقوة الردع الخاصة، قال على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن هذه العمليات تأتي ضمن الخطة التي وضعتها منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن داخل المدينة .

وبين أن بعض الاشتباكات حدثت مع مهربي البشر، وقد تعرض 3 جنود من اللواء لإصابات إحداها خطيرة، فيما تعاملت المفارز المتقدمه معهم وأردت أحدهم قتيلا .

وأضاف أنه من خلال هده المهمة تم ضبط 4 مسلحين لا يحملون الجنسية الليبية من ذوى البشرة السمراء قاموا بالرماية على جنود اللواء ومصادرة أسلحتهم .

يشار إلى أن قوة اللواء 444 قتال داهمت مواقع لمهربي المهاجرين وممارسي الإتجار بالبشر داخل بني وليد فجر الأربعاء الماضي .

ووجدت القوة عقب اقتحم المواقع 120 رهينة من المهاجرين يحمل جلهم الجنسية المصرية .

وأكدت القوة أن هذه العمليات لن تتوقف وستتكرر على معاقل الجريمة أينما وجدت حتى يتم مباغتة الخارجين عن القانون ليواجهوا مصيرهم.