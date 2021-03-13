جمعة الزريقي: ينبغي أن تؤدي حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية أمام المجلس الرئاسي

قال المستشار السابق بالمحكمة العليا جمعة الزريقي، إن حكومة الوحدة الوطنية من المفترض أن تؤدي اليمين أمام المجلس الرئاسي لأنه الممثل لمنصب رئيس الدولة.
وأضاف الزريقي، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، أن سن مجلس النواب لقانون يجعل من رئيسه بمثابة رئيس الدولة، في غير محلّه.
واستكمل: “بتخلي المحكمة العليا عن وظيفتها في الرقابة الدستورية على القوانين، تركت كل السلطات تتخبط ما ينعكس بالسلب على الليبيين”.
ودعا المستشار السابق بالمحكمة العليا، إلى تفعيل وظيفة المحكمة العليا والبت في الطعون الدستورية المخزّنة بأدراجها، واصفا دورها بخط الدفاع الأخير لتوضيح الاختصاصات ومنع الإشكاليات.
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