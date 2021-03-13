جمعة الزريقي: ينبغي أن تؤدي حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية أمام المجلس الرئاسي

قال المستشار السابق بالمحكمة العليا جمعة الزريقي، إن حكومة الوحدة الوطنية من المفترض أن تؤدي اليمين أمام المجلس الرئاسي لأنه الممثل لمنصب رئيس الدولة.

وأضاف الزريقي، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، أن سن مجلس النواب لقانون يجعل من رئيسه بمثابة رئيس الدولة، في غير محلّه.

واستكمل: “بتخلي المحكمة العليا عن وظيفتها في الرقابة الدستورية على القوانين، تركت كل السلطات تتخبط ما ينعكس بالسلب على الليبيين”.

ودعا المستشار السابق بالمحكمة العليا، إلى تفعيل وظيفة المحكمة العليا والبت في الطعون الدستورية المخزّنة بأدراجها، واصفا دورها بخط الدفاع الأخير لتوضيح الاختصاصات ومنع الإشكاليات.