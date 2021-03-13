«ارتفاع ملحوظ» في إصابات «كورونا» اليومية في الكفرة

سُجلت سبع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الكفرة، اليوم السبت، على ما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في المدينة، مشيرة إلى «ارتفاع ملحوظ» في الإصابات مقارنة بالأيام الماضية.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في الكفرة إلى 420 حالة بينها، 27 نشطة، و345 شفاء، فيما توفي 48 شخصًا جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا في مارس من العام الماضي، حسب ما نشرت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

– بالأرقام.. تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

ولم تسجل أية إصابات بفيروس «كورونا» في الكفرة، أمس الجمعة، فيما أحصى اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة الوباء في المدينة، حالة شفاء من الفيروس. وسبق أن حذرت اللجنة من «خطورة» الوضع الوبائي في الكفرة، وطالبت بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية خصوصًا ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتجنب المناسبات.

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