«مكافحة الأمراض» بالجفرة: 10 إصابات جديدة بـ«كورونا» بعد فحص 12 عينة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الجفرة، اليوم السبت، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك بعد فحص 12 عينة.

وقال المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «برغم فرحتنا الكبيرة بتجهيز معمل P.C.R إلا أنها ممزوجة ببعض من الأسى في ظل الانتشار الكبير للفيروس في بلدية الجفرة».

– 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجفرة

وأشارت إلى أن معظم الحالات جديدة كانت من سوكنة ودان، لافتة إلى أن نسب الإصابات المسجلة تعد «مرتفعة مقارنة بعدد الحالات المشتغل عليها».

وودخلت بلدة هون التابعة لبلدية الجفرة في حظر تام اعتبارا من 25 فبراير الماضي، إضافة إلى إغلاق جميع المحلات والمطاعم والمقاهي والمدارس والكليات والمعاهد التقنية الخاصة والعامة وصالات الرياضة والمناسبات والمتنزهات والمساجد والأسواق الكبيرة بالمدينة، ضمن إجراءات رئيس الفرع البلدي هون ببلدية الجفرة لمواجهة فيروس «كورونا».

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