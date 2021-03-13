مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء يستأنف أعماله بعد تعليق الإضراب

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء إنهم سيستأنفون عملهم بمقر عملهم غدا الأحد، بعد توقف العمل لمدة أسبوع، وفقا لما ذكرته صحيفة “صدى” الاقتصادية.

وأعلن موظفو مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء السبت الماضي عن تعليق العمل لحين توفير الحماية الكافية للمبنى من الجهات المعنية لمنع تكرار الاعتداءات عليهم، على حد قولهم.

وقال المصرف في بيان رصدته “الساعة 24″، إن مبنى الإدارة العامة لمصرف ليبيا المركزي بطريق الهواري تعرض لاعتداءات متكررة طوال الفترة الماضية، والتي تجاوزت الأربعة اعتداءات.

وأضاف البيان: “وآخرها الذي كان يوم الثلاثاء الماضي، وما تسببته هذه الاعتداءات احتجاز لحرية الموظفين والموظفات لساعات داخل المبنى دون أي مساندة تذكر من الجهات الأمنية والعسكرية في المدينة، ما عدا أفراد حرس المرافق والمنشآت المكلفين بحماية المصرف وقاموا بما استطاعوا مشكورين وفق الإمكانيات المتاحة لديهم”.

وتابع البيان: “وفي الوقت الذي يؤكد فيه موظفو مصرف ليبيا المركزي حق أي مواطن بأن يتلقى العلاج المناسب له، وخصوصاً شريحة الجرحى، إلا أن ذلك لن يتأتى بمثل هذه الأفعال، خصوصاً وأن المصرف ليس هو الجهة المتعاقدة لتوفير العلاج، وأن دور المصرف يقتصر بالسداد عند تلقي الأذونات اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التأكد من سلامة الإجراءات ووفق الإمكانيات المتاحة لديه”.