باشاغا: لا أعترض على تطبيق النظام الفيدرالي بليبيا

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إنه لا يعترض على تطبيق النظام الفيدرالي في ليبيا، طالما أن هذا النظام يحمي الليبيين، ويوحد البلاد، وفق قوله.

وأضاف «باشاغا»، خلال لقائه مع مجلة «Le Point» الفرنسية: «ليس لدي اعتراض حقيقي طالما أنه (النظام الفيدرالي) يمنح الليبيين حقوقهم الكاملة وإمكانية ممارسة جنسيتهم الكاملة».

وتابع أنه لن تكون المرة الأولى إذا تم إقرار النظام الفيدرالي في الدستور، «هناك أمثلة ناجحة للغاية للفيدرالية في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا».

واستطرد: «أنه كان لليبيا في الماضي سابقة في توحيد البلاد، حيث تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق رئيسية قبل أن ينجح الملك في توحيدها»، مضيفًا: «بالتأكيد سنفكر في هذه التجربة لكن حسب اعتقادي، العقبات الرئيسية هي تقسيم المؤسسات الحكومية الرئيسية».

ولفت إلى أن الأساس الدستوري هو أيضًا مفتاح التغلب على الانقسام، كما أن هناك عقبات أخرى، مثل التدخل الأجنبي والمرتزقة والفساد، «تظل كل هذه العقبات الرئيسية أمام توحيد ليبيا».

وأكد أن الليبيين يرغبون في توحيد البلاد وتكرار التجربة السابقة بالاتفاق على دستور.