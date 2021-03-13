المرصد السوري: “6750” مرتزق سوري لا يزالون في ليبيا وتواجدهم سيعيق الاستقرار

أخبالا ليبيا 24 – متابعات

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ملف مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا، مُعلق منذ نحو 4 أشهر، مشيرًا إلى أن المرتزقة يؤكدون عدم تلقيهم أوامر بالتحضير للعودة.

المرصد قال في تقرير له،” تمر الأيام ولا يزال ملف المرتزقة المتواجدين ضمن الأراضي الليبية معلق بشكل كامل، حيث لا تزال عودة مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة متوقفة بشكل كامل”.

وأضاف “من خلال التواصل مع قسم من أولئك المرتزقة المتواجدين هناك، أفادوا بأن لم يتم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة حتى”، معتبرًا أن ذلك إشارة واضحة للقضية المُعلقة منذ منتصف نوفمبر من العام الفائت، على الرغم من التوافق الليبي-الليبي وجميع المطالبات الدولية بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، وسط تغييب مستمر لملفهم من قبل وسائل الإعلام.

وأشار المرصد السوري، إلى أنه في التاسع من الشهر الجاري، في ظل المباحثات الليبية – الليبية المستمرة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، يبقى الحدث الأبرز الذي يعيق استقرار ليبيا هو تواجد المرتزقة ضمن أراضيها، في ظل تغييب ملفهم من قبل وسائل الإعلام، حيث لا يزال 6750 مرتزق من الفصائل السورية الموالية لأنقرة متواجدين على الأراضي الليبية ولم يعود أي منهم إلى سوريا.

ولفت، إلى أن كل ما جرى من منتصف شهر نوفمبر الماضي، حتى اللحظة، هو عمليات تبديل للمرتزقة حيث تعود دفعة إلى سوريا وتقوم الحكومة التركية بإرسال دفعة أخرى مقابلها.

وتابع “يأتي ذلك على الرغم من جميع المطالب الدولية بخروج المرتزقة من ليبيا وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية المرتزقة من ليبيا، والتي انبثقت عن توافق ليبي-ليبي جرى التوقيع عليه في 23 أكتوبر 2020م ومدته 3 أشهر، إذ انتهت المهلة المدة يوم السبت 23 يناير 2021م.

وأوضح أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وفقاً لإحصائياته، بلغ نحو 18 ألف مرتزق سوري من الذين جندتهم المخابرات التركية، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، منوها إلى عودة نحو 10750 منهم إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10000 بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

كما نوه بأن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.