مجلس الأعمال التونسي الليبي: رجال أعمال سيزورون طرابلس وسبها لخلق منطقة لوجستية

دعا رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي، أنيس الجزيري، إلى إعادة المبادلات التجارية بين بلاده وليبيا بحجم 4000 مليار أو أكثر، مؤكدا أن مستقبل بلاده ستكون في العمل بليبيا وأفريقيا، ويجب العمل على تحقيق ذلك بالعزيمة والجرأة والمخاطرة.

وطالب الجزيري في مقابلة عبر فضائية “نسمة” التونسية، السلطات التونسية للتوجه في أقرب وقت إلى العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن وفدًا من رجال أعمال تونسيين وشركات تونسية سينتقل إلى طرابلس وسبها الليبيتين لخلق منطقة لوجستية وإعادة الأمل والثقة للتونسيين بأن الشقيقة ليبيا تتجه نحو الاستقرار.

وعلى صعيد آخر، تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي اليوم السبت اتصالًا هاتفيا من رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي.

وذكر المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الليبي، في إيجاز طالعته “الساعة 24″، أن المشيشي قدم خلال المكالمة التهنئة للمنفي بمناسبة نيل الثقة لحكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب الليبي.