بلدية جالو تبحث المختنقات التي تواجه المدنية وسبل حلّها

عُقد بديوان بلدية جالو، اجتماع موسّع مع أعيان وحكماء مدينة جالو، ترأسه عميد البلدية عبدالباسط بازامه بحضور النائب عن جالو – اجخرة حمد ماقيق وأعضاء المجلس البلدي.

ويأتي الاجتماع، لعرض خطة عمل المجلس ومساعيه السابقة لحلحلة بعض المشاكل و المختنقات داخل البلدية ونتائج الاجتماعات مع مسؤولي ومدراء القطاعات الخدمية داخل البلدية.

وأشارت بلدية جالو، إلى أن هذا اللقاء هدفه توحيد كافة الجهود داخل البلدية والاستفادة من رأي ومشورة الحكماء وايضاً دعماً لكافة جهودهم المبذولة في الجانب الاجتماعي.

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