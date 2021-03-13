رد قوي من الخارجية التونسية على تصريحات مسؤول أمني سابق حول ليبيا

عبّرت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها من التصريحات غير المسؤولة للناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية هشام المدب والتي تمس من عراقة العلاقات التونسية الليبية.

وقالت الخارجية التونسية إنه “تبعا لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات غير مسؤولة حول العلاقات التونسية الليبية صادرة عن من لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية في شيء، تُعرب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغرابها الشديد من تكرر المحاولات اليائسة للتشويش على الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي.”

وأضافت أنها استنكر “هذه التصريحات وترفضها بشدة وتدعو إلى الكف عنها لأنها لن تفلح بأي حال من الأحوال في بلوغ مآربها المعلومة، فإنها تجدد التذكير، بالمناسبة، بأن لدى تونس قناعة راسخة بأن ما يجمعها بالشقيقة ليبيا من تاريخ مشترك، وأواصر حضارية واجتماعية وثقافية متينة، وايمان قوي بوحدة المصير وبقيم التضامن والتكامل والتآزر هي مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى، وهي، كذلك، الرافد الحقيقي لتوطيد وشائج الأخوة وعلاقات التعاون في كل المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة في البلدين والتي تلبي التطلعات المشروعة للشعبين التونسي والليبي في الاستقرار والنماء”.

وكان المدب وهو ناطق سابق باسم وزارة الداخلية أيام حكم حركة النهضة (2011/2013)، قد صرح في وسائل إعلام محلية إن على بلاده غلق الحدود مع ليبيا في صورة عدم حصولها على مشاريع اقتصادية غلى غرار مصر وتركيا، وهي تصريحات غريبة قوبلت برد فعل عنيف حتى من الشارع التونسي.

ويخرج المدب باستمرار في الأشهر الأخيرة على قناة الزيتونة المملوكة لأحد قيادات حركة النهضة ويشكك في قضايا أمنية حتى المتعلقة بالإرهاب في محاولة الدفاع المستميت على الحزب الإسلامي.