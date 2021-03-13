المبروك أبو عميد: القبائل الليبية تريد تحقيق المصالحة وتفكيك المليشيات

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية المبروك أبو عميد ضرورة المحافظة على وحدة ليبيا وسيادة شعبها.

وشدد أبو عميد في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، على رفض القبائل المطلق لوجود أي قوات أجنبية على أراضيها وأهمية الدفع باتجاه المصالحة الوطنية التي تقوم على حسن النوايا بإطلاق سراح المعتقلين وعودة المهجرين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للقبائل إلى أهمية تنفيذ قرارات المؤتمر العام للقبائل والمدن الليبية الذي تأسس عام 2014 بمدينة العزيزية، والذي شدد على أهمية المصالحة الوطنية وتفكيك المليشيات ودعم القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والشرطية.