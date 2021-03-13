الأسطول السادس الأمريكي: حاملة الطائرات «أيزنهاور» تدخل مياه شرق المتوسط

أعلن أسطول العمليات السادس الأمريكي، أن مجموعة سفن أمريكية بقيادة حاملة الطائرات “دوايت أيزنهاور”، دخلت مياه شرق المتوسط، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “إنتر فاكس” الروسية.

وقال الأسطول في بيان له، إن “المجموعة تجري تدريبات مشتركة مع سفن من البحرية اليونانية والإيطالية، وأن عددا من سفن المجموعة دخلت قاعدة خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية”.

يذكر أنه في 8 مارس الجاري، دخلت مجموعة سفن أمريكية ضاربة المتوسط، عبر مضيق جبل طارق وتضم طراد الصواريخ “مونتيري”، والمدمرتين “ميتشر” و”توماس هودنر”، وسفينة الإمداد “آراكتيك”.

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية، بأن حاملة “أيزنهاور”، ستبقى في البحر المتوسط لبعض الوقت، وستتفاعل مع القوات البحرية للدول الأعضاء في حلف “الناتو”.