تونس: التهديد بإغلاق الحدود مع ليبيا «تصريحات لا تعبر عن الدولة»

وصفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تهديدات الناطق السابق باسم وزارة الداخلية التونسية بإغلاق الحدود مع ليبيا بأنها «تصريحات غير مسؤولة حول العلاقات التونسية الليبية صادرة عن من لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه».

وقالت الوزارة التونسية، في بيان لها اليوم الأحد، «أن هذه التصريحات غير مسؤولة حول العلاقات التونسية الليبية صادرة عن من لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية في شيء».

وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغرابها الشديد من تكرر ما وصفته بالمحاولات اليائسة للتشويش على الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين التونسي والليبي.

واستنكرت الوزارة هذه التصريحات، مؤكدة رفضها بشدة، داعية إلى الكف عنها لأنها لن تفلح بأي حال من الأحوال في بلوغ مآربها المعلومة، فإنها تجدد التذكير، بالمناسبة، بأن لدى تونس قناعة راسخة بأن ما يجمعها بالشقيقة ليبيا من تاريخ مشترك.

وأوضافت أن ما يجمعها بالشقيقة ليبيا من تاريخ مشترك وأواصر حضارية واجتماعية وثقافية متينة، وايمان قوي بوحدة المصير وبقيم التضامن والتكامل والتآزر هي مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى.

واختتمت أن العلاقات بين البلدين هي الرافد الحقيقي لتوطيد وشائج الأخوة وعلاقات التعاون في كل المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة في البلدين والتي تلبي التطلعات المشروعة للشعبين التونسي والليبي في الاستقرار والنماء.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي التونسية أخيرًا مقاطع فيديو لناطق سابق باسم وزارة الداخلية التونسية يهدد فيها بإغلاق الحدود مع ليبيا حال «لم تتحصل بلاده على حصتها من الاقتصاد الليبي».