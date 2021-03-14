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سلوى الدغيلي: أول شيء يجب على «دبيبة» فعله طرد المرتزقة وحل المليشيات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت دكتورة سلوى الدغيلي، عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي إن هناك أربع نقاط جوهرية يجب أن تكون أساس لتحركات عبد الحميد دبيبة.

وأضافت «الدغيلي»، في تصريحات نشرتها «صحيفة الدستور» المصرية، أن أول شيء يجب على حكومة الدبيبة فعلها هو إنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والعمل على حل المليشيات، والثانية هي رفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الضروريات.

ولفتت إلى أن المصالحة الوطنية يجب أن تنطلق من خلال إطلاق سراح الأسرى والمساجين وإرجاع النازحين والمهجرين والإعداد للانتخابات نهاية العام.

وأوضحت، أنه “يجب علينا أن لا ننسى بإن كل ما ذكر مرتبط بقدرة الحكومة على اتخاذ سياساتها بشكل مستقل ودون إملاءات من المجموعات المسلحة.

وتابعت، أن هذا لن يتأتى إلا إذا ما قرر الدبيبة وحكومته بالإضافة للمجلس الرئاسي اتخاذ مدينة سرت كمقر للسلطة ليتحرروا ويستقلوا بقرارهم دون إملاءات وإكراهات ممن أعدموا السلطات السابقة.

 

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سلوى الدغيلي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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