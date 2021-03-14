أبو بكر سعيد: إحالة تقرير ديوان المحاسبة للقضاء مطلب جماعي لتحقيق العدالة

أكد عضو مجلس النواب، أبو بكر سعيد، أن إحالة تقارير ديوان المحاسبة للنائب الليبي والسلطة القضائية مطلب الجميع لتحقيق العدالة.

وقال سعيد في تصريحات صحفية: “الفساد ظاهرة خبيثة استشرت للأسف في أغلب مؤسسات الدولة وما زاد ذلك هو الإفلات من العقاب”.

وأضاف “محاربة الفساد يجب أن تتم وبسرعة وبكافة الطرق وفي مقدمتها الاجراءات القانونية ورفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين، وإيقافهم عن العمل وعدم تكليفهم بأي مناصب قيادية لحين إثبات براءتهم”.

وخرج تقرير ديوان المحاسبة قبل عدة أيام، موجهاً أصابع الاتهام إلى مسئولين كبار في حكومة الوفاق من بينهم فتحي باشاغا وزير الداخلية والطاهر السني مندوب الوفاق لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ومصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووثق جرائم فساد واستغلال للمال العام خلال العام قبل الماضي، بمئات الملايين من الدولارات.