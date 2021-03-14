الخارجية التونسية ترد على تصريحات مسؤول تونسي “سابق” بشأن العلاقات مع ليبيا 

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استغرابها الشديد من تكرر المحاولات اليائسة للتشويش على الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع الشعبين الليبي والتونسي.

واستنكرت الوزارة في بيان لها نر عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” هذه التصريحات وترفضها بشدة وتدعو إلى الكف عنها لأنها لن تفلح بأي حال من الأحوال في بلوغ مآربها المعلومة.

وجددت وزارة الخارجية والهجرة التذكير بالمناسبة، بأن لدى تونس قناعة راسخة بأن ما يجمعها بالشقيقة ليبيا من تاريخ مشترك، وأواصر حضارية واجتماعية وثقافية متينة، وإيمان قوي بوحدة المصير وبقيم التضامن والتكامل والتآزر هي مكتسبات صلبة ومبادئ ثابتة أسمى بكثير من كل اعتبارات أخرى.

وأكدت أن هذه الروابط هي الرافد الحقيقي لتوطيد وشائج الأخوة وعلاقات التعاون في كل المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة في البلدين والتي تلبي التطلعات المشروعة للشعبين التونسي والليبي في الاستقرار والنماء.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين أن هذه التصريحات صادرة عمن لا صفة له ولا يمثل إلا نفسه ولا يلزم الدولة التونسية في شيء.

وكان الناطق الرسمي السابق باسم الداخلية التونسية، العميد هشام المدب، هدد بإغلاق الحدود مع ليبيا إن لم تتحصل بلاده على حصتها من الاقتصاد الليبي.

المدب قال في مقابلة تليفزيونية على إحدى القنوات التونسية، “ما يُقلقنا في تونس هو أن العمل الاقتصادي في ليبيا تم تقسيمه بين تركيا ومصر. الله الله”، حسب وصفه.

وأضاف “نحن نقول لن نقبل بذلك، فليبيا متنفس طبيعي للاقتصاد التونسي ولازم نأخذ بالنا في التعامل مع شركاتنا، نأخذوه بأي طريقة، وإلا سنغلق حدودنا في الخروج والدخول”.

وتابع بلغة أكثر حدة “لازم يتم مراجعة هذا، مفيش حديث، عندنا ولادنا وعندنا شركاتنا، مكنش هناك اتفاق لن نوافق على شيء، وعندنا ما يقلب الطاولة وسنغلق الحدود”.

واختتم “مصلحة التوانسة أقبل، التوانسة لازم تتعشا وتفطر، واللي عاجبو، الطبيعي أنتوا تيجوا عندنا وتداوي ونحن نتفرج، مصلحة التوانسة أقبل”.

وأكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي، أنيس الجزيري، في وقت سابق، أن مستقبل تونس في ليبيا وأفريقيا وأنه يجب العمل على تحقيق ذلك بالعزيمة والجرأة والمخاطرة.

ودعا الجزيري إلى ضرورة إعادة المبادلات التجارية مع ليبيا بحجم 4000 مليار أو أكثر، داعيًا السلطات التونسية للتوجه في أقرب وقت إلى العاصمة طرابلس.

وكشف، أن وفدًا من رجال أعمال تونسيين وشركات تونسية سينتقل إلى طرابلس وسبها الليبيتين لخلق منطقة لوجستية وإعادة الأمل والثقة للتونسيين بأن الشقيقة ليبيا تتجه نحو الاستقرار.