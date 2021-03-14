زهراء لنقي: ملتقى الحوار السياسي له «دور رقابي»

أكدت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أن شروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية تحتم على المترشح قبل الشروع في ممارسة مهامه أن يقدم إقرارا بممتلكاته.

وقالت لنقي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حسب شروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، يتعين على مرشح وقبل الشروع في ممارسة مهامه أن يقدم إلى الجهات الرقابية المختصة إقرار بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها له ولزوجه وأولاده القصر”.

وأضافت “ملتقى الحوار السياسي له دور رقابي لضمان القيام باستحقاقات المرحلة”.