السيسي يؤكد ضرورة دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورو دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي تقدم بالتهنئة للمنفي على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وحصول حكومة عبد الحميد الدبيبة على ثقة مجلس النواب، مؤكداً ضرورة البناء على هذه الخطوات الإيجابية، من خلال العمل على دفع مسار التسوية السياسية والإبقاء على مناخ الحوار الليبي الليبي، وبما يحد من التدخلات الخارجية في هذا الإطار.

من جانبه، أعرب المنفي عن تقديره لتهنئة الرئيس المصري، والجهود المصرية الصادقة لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا، والتي تأتي في إطار خصوصية العلاقات التاريخية المشتركة بين مصر وليبيا حكومةً وشعباً، مؤكداً حرص السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مواصلة تعزيز العلاقات بين مصر وليبيا وترسيخ قواعدها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويضمن للشعبين الخير والنماء والتقدم.