توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية لحالة الطقس على ليبيا 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا اليوم الأحد أن يكون الطقس بارد نسبيا على أغلب مناطق الشمال يتخلله أحياناً سقوط زخات خفيفة من المطر على بعض هذه المناطق.

وأوضح المركز أن الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة غائم هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة لسرعة تنشط أحيانًا يوم الغد على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14- 19) درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تتكاثر السحب على أغلب المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تكون جيدة على الجبل الأخضر ودرنة ومن المتوقع تكّون ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على المرتفعات الجبلية ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد خاصةً على المناطق الساحلية.

وأفاد المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14 – 19) درجة مئوية وتصل على جالو والجغبوب الى (24) درجة مئوية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة قليل الغيوم مع تكاثر السحب أحياناً هذا اليوم على الحمادة والجفرة واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وتوقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24- 29) درجة مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم (21) درجة على الحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

وتابع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو قليل السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27 – 32) درجة مئوية وتصل اليوم على الكفرة إلى ( 35) درجة مئوية وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

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