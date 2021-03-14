ضبط شخص يرتدي زيا عسكريا ويسطو على ممتلكات المارة بمنطقة البركة ببنغازي

أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة البركة تمكن من ضبط شخص يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحا ناريا يهدد به المارة ويقوم بسلب ما بحوزتهم من أموال وأشياء ثمينة.

وأضافت المديرية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن الشكاوى تعددت خلال الآونة الأخيرة عن وجود شخص يقوم بالسطو على المارة ويسرق الهواتف النقالة أو ساعات اليد أو غيرها وذلك بمنطقة البركة بالقرب من المصرف التجاري الوطني.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم تكليف أعضاء وحدة التحريات بمراقبة المكان وضبط الجاني حال تردده هناك حيث ثبت من أقوال المجني عليهم أن جميع السرقات حدثت في ذات المكان.

وأكدت المديرية أن المراقبة على مدار اليوم أثمرت بملاحظة شخص تنطبق عليه مواصفات المبلغ عنه وبضبطه وإحضاره لمقر مركز شرطة البركة واستدعاء المجني عليهم تم التعرف عليه وأكدوا بأنه الشخص الذي قام بسرقة ممتلكاتهم.

وأشارت المديرية إلى أنه بعد تعميم اسم الشخص المضبوط على مراكز الشرطة تبين أنه مطلوب لدى مركز شرطة بوعطني في واقعة سرقة، كذلك مطلوب لدى مركز شرطة القوارشة في واقعة سرقة بالإكراه.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه تمت إحالة المعني للنيابة العامة على ذمة عدد 6 قضايا، قضية (سطو مسلح + سرقة بالإكراه)، قضية (سرقة بالإكراه)، قضية (صك بدون رصيد)، قضية (السب والضرب)، قضية (النصب)، قضية (السرقة).