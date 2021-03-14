ميناء بنغازي: دخول سفينتي بضائع وسفينة مواشي

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول ثلاث سفن منها سفينتين محملتين ببضائع وسلع مختلفة فيما تقل السفينة الثالثة مواشي.

وقال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إنه رست على أرصفة الميناء سفينة نقل الحاويات (شارلي) وعلى متنها عدد 253 حاوية بضائع وسلع متنوعة وكذلك لسفينة (نينا أف) المحملة بعدد 54 حاوية بضائع مختلفة.

وأشار الشهيبي إلى دخول سفينة نقل المواشي (هارموني لايف ستك) وعلى متنها عدد 2000 رأس من الأغنام و500 رأس من الأبقار قادمة من دولة رومانيا.