السيسي للدبيبه: ندعم الحكومة الليبية ومستعدون للمشاركة في المشروعات التنموية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه دعم مصر الكامل للحكومة الليبية والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية في ليبيا والتي تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبي.

وبين المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبي والتي تمثل خطوة تاريخية هامة في طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكداً الثقة في قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.

من جانبه، تقدم الدبيبة بالشكر والامتنان للسيسي على تهنئته، معرباً عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكداً على خصوصية وتميز العلاقات بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.