الجيش الليبي يضرب أوكارا لداعش في اوباري

استهدف سلاح الجو الليبي فجر اليوم الأحد، بعدة ضربات جوية أوكارا لتنظيم داعش في مدينة أوباري اسفر عن تدميرها ومقتل عدد من عناصر التنظيم وتفجير مخزنًا للذخيرة .

وقال مصدر عسكري في أوباري لبوابة افريقيا الاخبارية إنه عقب سلسلة ضربات جوية استهدفت مقرات التنظيم، اقتحمت قوة تابعة للقوات المسلحة تلك الأوكار وقبضت على رجلين وامرأة أحياء كما صادرت كمية من الأسلحة.

وأوضح المصدر نفسه أن عمليات الاقتحام نفذتها عناصر من كتيبتي العاصفة و116 التابعتيـن للمنطقة العسكرية سبها.