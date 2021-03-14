راديو فرنسا الدولي يسلط الضوء على “البيت الآمن” مأوى المهاجرين غير شرعيين

ليبيا- سلط تقرير نشره موقع راديو فرنسا الدولي الإلكتروني الناطق بالإنجليزية الضوء على زيارة عالم وكاتب فرنسي لبلدة ليبية تعرف بعاصمة تهريب البشر.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة عالم الأنثروبولوجيا والكاتب جيروم توبيانا لهذه البلدة ولقائه بطبيب ليبي وصفه بـ”الغامض” يدير مأوى للمهاجرين غير الشرعيين يسمى “البيت الآمن”؛ مبينًا أن هذا الطبيب عمل مترجمًا سابقًا للعقيد الراحل القذافي.

وأضاف التقرير أن الطبيب أخبر توبيانا بإصابته بصدمة نفسية بسبب التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في ليبيا عام 2011، مشيرًا إلى أنه ليس بطلًا، ولكنه نفذ الفكرة التي دعمتها منظمة أطباء بلا حدود، وحول عيادته الصغيرة إلى ملاذ آمن لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب التقرير زار توبيانا المنزل الآمن لـ4 أو 5 مرات ومدد تدريجيًا إقامته هناك؛ حيث رحب به الطبيب. مشيرًا إلى أن سكان البلدة الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم واسم بلدتهم لديهم شعور مختلط بالفخر والعار، فالأول مرده مساعدتهم للمهاجرين غير الشرعيين، وهو أمر غير وارد من الليبيين.

وأشار التقرير إلى أن السبب في شعورهم بالعار؛ لأن بلدتهم اسمها عاصمة تهريب البشر والاتجار بهم، فالمهاجرون غير الشرعيين يتم القبض عليهم واحتجازهم لشهور في مواقف صعبة للغاية وأماكن مزدحمة، ويتعرضون للتعذيب للحصول على فدية من المفترض أن ترسلها أسرهم.

وأضاف التقرير أن نحو 4 آلاف مهاجر غير شرعي يعتقد أنهم قد مروا بهذا البيت الآمن الذي يمكنه استضافة ما يصل إلى 80 شخصًا في وقت واحد. في وقت تعد فيه وسائل الراحة الصغيرة الموجودة داخل جدرانه بدائية في أحسن الأحوال، ولكنه يحتوي بحسب توبيانا على طعام وملابس وأماكن للنوم ومستوى حماية غير مثالي.

ووفقًا لتوبيانا يوجد حارس مسلح بمسدس، إلا أن الحماية لا تكون بالبنادق، بل بالتماسك الاجتماعي المحدود؛ فقد تم تسجيل عمليات إطلاق نار استهدفت زوجين مهاجرين في يوم مغادرة توبيانا للبلدة وإجبار إمرأة على ممارسة الدعارة من قبل عصابة تهريب كانت تحاول الاستيلاء عليها.

وأكد توبيانا أن لا أحد يأتي للمساعدة، فالأمم المتحدة في ليبيا لا تقوم بعملها وغير فعالة في إجلاء الناس المعرضين للتهديد، ومنهم من يفقد حياته بسبب عدم تمكن ذويهم من تقديم الفدية للخاطفين لهم. مبينًا أن الحال يختلف في البيت الآمن، فهو ليس سجنًا، ويمكن المكوث فيه للفترة التي يرغب بها المهاجر غير الشرعي.

وأضاف توبيانا أن الطبيب يساعد المهاجرين غير الشرعيين باستخدام محطة إذاعية محلية لإرسال رسائل إلى المتاجرين بالبشر تخبرهم التالي: “نحن نعرف من أنت، ونعرف ما تفعله، من فضلك لا تقتلهم” فيما يشجعهم على إرسال من لا يستطيعون تحمل نفقات حياتهم إلى البيت الآمن.

ووفقًا للطبيب، بعض هؤلاء يأتون في حالة مروعة كهياكل عظمية ويعانون من الجفاف، وبعضهم يموت. فيما يقول توبيانا: “لقد جلب ناتو قدرًا كبيرًا من الحرية غير المسبوقة، لكن الناس الآن يشعرون بخيبة أمل؛ بسبب حالة الاقتصاد ووجود الميليشيات المسلحة والفساد والكثير من المشاكل الأخرى”.

ترجمة المرصد -خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية